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В СР поддержали проект об освобождении водителей от штрафов

Общество print

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Емельянов поддержал законопроект об освобождении в ряде случаев от уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, ранее стало известно, что документ на рассмотрение внесли депутаты от ЛДПР. Они предлагают внести поправку в ст. 2.6.1 КоАП об ответственности автомобилистов, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на едином портале госуслуг. Водитель должен быть освобожден от штрафа, если информация о нем не была опубликована там в течение 10 дней.

Один из авторов инициативы Ярослав Нилов отметил, что водители получают штрафы двухгодичной, а то и трехгодичной давности и жалуются на это парламентариям.

Емельянов в интервью агентству "Москва" назвал данный документ хорошим и справедливым. По его словам, люди зачастую не знают, что на них наложен штраф, по каким-то причинам, например, если они не живут по месту прописки.

Источник фото: сайт "Справедливой России"

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Темы автомобили законопроект михаил емельянов справедливая россия
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