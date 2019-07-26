Путин подписал закон о штрафах за недостаточный отдых водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность компании-перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Закон устанавливает административную ответственность за управление транспортным средством без тахографа. Водителю грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Такое наказание будет налагаться и на автомобиль, принадлежащий иностранному перевозчику, который работает без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха.

Наказание за выпуск на линию автомобиля без тахографа, если его установка является обязательной, предусматривает штраф до 10 тысяч рублей. Для индивидуальных лиц максимальный размер штрафа составляет 25 тысяч рублей, для юридических лиц - до 50 тысяч рублей.

За нарушение установленного режима труда и отдыха водителей полагается штраф до 2 тысяч рублей. При этом юридические лица будут нести ответственность в случае, если они установили для водителей время управления автомобилем и отдыха с несоблюдением государственных требований.