Средний чек на оплату услуг ЖКХ в России вырос на 5% с начала года

По данным консенсус-опроса банков средний чек на оплату услуг ЖКХ за первое полугодие 2019 года увеличился до 3687 рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Примечательно, что с середины 2018 по июнь 2019 тарифы на оплату коммунальных услуг поднимали дважды.

В Федеральной антимонопольной службе пояснили, что таким образом был компенсировано увеличение НДС до 20%. Теперь их планируют увеличивать один раз в год. Из этого следует, что расходы россиян на оплату коммунальных услуг будут расти медленнее.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой обзор законов, которые вступили в силу в начале августа и могут существенно изменить жизнь некоторых россиян. Перерасчет пенсий, ипотечные каникулы, изменения в квартплате, новые правила регистрации авто, штрафы за помехи в работе медиков, борьба с "зарплатным рабством", а также запрет на провоз фруктов и овощей через границу - об этом читайте далее в нашем обзоре.

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