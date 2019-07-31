Обзор законов, которые изменят жизнь россиян с 1 августа

С 1 августа 2019 года в силу вступает ряд нормативно-правовых актов, которые изменят жизнь большинства россиян. Перерасчет пенсий, ипотечные каникулы, изменения в квартплате, новые правила регистрации авто, штрафы за помехи в работе медиков, борьба с "зарплатным рабством", а также запрет на провоз фруктов и овощей через границу - об этом читайте далее в нашем обзоре.

В августе повысят пенсии, но не всем

1 августа будет пересчитана пенсия работающих россиян. Поэтому прибавку к пенсии получат работники, чьи работодатели делали отчисления в Пенсионный фонд. В ведомстве подсчитали, что надбавку получит каждый пятый пенсионер по инвалидности или старости.

Размер надбавки будет рассчитываться индивидуально согласно размеру заработной платы и срока выхода на пенсию. Есть и ограничение - максимальный размер надбавки не может превышать трех пенсионных баллов. В прошлом году один пенсионный бал составлял 87,24 рубля.

Ипотечные каникулы

С 31 июля в России начал действие закон, позволяющий россиянам не погашать ипотеку в течение полугода, либо делать взносы ниже определенного договором размера. Этим правом могут воспользоваться граждане, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Под понятие "трудная жизненная ситуация" подразумевается: потеря работы, регистрация инвалидности I или II группы, временная нетрудоспособность заемщика, снижение дохода на 30%, а также приобретение новых лиц для содержания. Есть и другие условия. Жилье, взятое в ипотеку, должно быть единственным жильем заемщика. Сумма ипотеки не должна превышать 15 миллионов рублей.

Страхование жилья

Уже с 4 августа жители России увидят в квитанциях за квартплату новую графу - страхование жилья от ЧС. Примечательно, что выбирать, оплачивать эту статью расходов, либо не оплачивать, выбирает каждый россиянин индивидуально. Местные власти сформируют тариф страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, который в среднем по России будет составлять около 3 рублей за квадратный метр ежемесячно.

Оформление авто у дилеров

Также с 4 августа жители РФ смогут воспользоваться упрощенной процедурой оформления автомобиля, в случае покупки авто у официального дилера. В таком случае нет необходимости посещать ГИБДД. Более того, дилер даже предоставит регистрационный знак. Правительство установило максимально допустимую стоимость автомобильных госномеров в две тысячи рублей, чтобы дилеры не смогли наживаться на продаже регистрационных знаков.

Уголовное дело за противодействие работе медиков

С 6 августа по всей территории России будут ужесточены наказания за противодействие работе медиков. За воспрепятствование законной деятельности медиков или проезду машины скорой помощи будет заведено уголовное дело, наказание за которое может составить до двух лет лишения свободы.

Если из-за действий нарушителя наступила смерть пациента, то ему грозит тюремное заключение на срок до четырех лет. Также был повышен штраф за отказ уступить дорогу скорой помощи, теперь он составляет от трех до пяти тысяч рублей. У нарушителя также могут конфисковать водительское удостоверение на срок до одного года.

"Зарплатное рабство" вне закона

С 6 августа ответственность за препятствование осуществлению работником его права на замену банка для перечисления зарплаты приравнивается к невыплату или неполную выплату в установленный срок зарплаты, что карается штрафом в размере 10-20 тысяч рублей для должностных лиц, 30-50 тысяч рублей для юридических лиц и 1-5 тысяч рублей для ИП.

Ограничение на провоз фруктов и овощей через границу

С 19 августа жители России смогут провозить через границу для личных нужд не более пяти килограммов свежих овощей и фруктов, а также не более трех букетов цветов без соответствующих документов. Такое же ограничение будет введено и на почтовые пересылки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как измениться жизнь россиян с 1 февраля 2019 года.

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