В столичном профсоюзе таксистов Москвы разработали методичку по общению с водителями. Инструкция советует каждому таксисту показывать пассажирам карточку со своим именем и фото.
В буклете также советуют пассажирам отказаться от поездки с водителем, на автомобиле которого установлены номера другого региона. Следует предварительно пообщаться с таксистом, чтобы понять, уставший он или нет, отмечают в профсоюзе.
"Водители не состоят в трудовых отношениях с сервисами и таксопарками и потому не имеют возможности отдыхать нужное количество времени. Заработок у многих таксистов идет через черные и серые схемы. Автомобиль берут либо в посуточную аренду, либо в кредит", - утверждается в инструкции.
В скором времени методичка будет направлена в департамент транспорта Москвы. Затем документ планируется распространить по всей России.
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