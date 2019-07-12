В профсоюзе таксистов Москвы создали методичку по общению с водителями

В столичном профсоюзе таксистов Москвы разработали методичку по общению с водителями. Инструкция советует каждому таксисту показывать пассажирам карточку со своим именем и фото.



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В буклете также советуют пассажирам отказаться от поездки с водителем, на автомобиле которого установлены номера другого региона. Следует предварительно пообщаться с таксистом, чтобы понять, уставший он или нет, отмечают в профсоюзе.

"Водители не состоят в трудовых отношениях с сервисами и таксопарками и потому не имеют возможности отдыхать нужное количество времени. Заработок у многих таксистов идет через черные и серые схемы. Автомобиль берут либо в посуточную аренду, либо в кредит", - утверждается в инструкции.

В скором времени методичка будет направлена в департамент транспорта Москвы. Затем документ планируется распространить по всей России.