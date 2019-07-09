Студентка УрФУ упала в обморок во время встречи с Путиным

Студентка Уральского федерального университета упала в обморок во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства прервал диалог со студентами и попросил оказать первую помощь девушке.



Видео: Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским / Новости от 18.06.2019 14:28

Сотрудники службы безопасности вынесли девушку из кабинета, их сопровождала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Президент России выразил надежду, что со студенткой все будет хорошо.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель опять стало плохо на официальной встрече.

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