Студентка Уральского федерального университета упала в обморок во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства прервал диалог со студентами и попросил оказать первую помощь девушке.
Сотрудники службы безопасности вынесли девушку из кабинета, их сопровождала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Президент России выразил надежду, что со студенткой все будет хорошо.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель опять стало плохо на официальной встрече.
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