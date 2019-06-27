Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала недомогание во время официального мероприятия. Самочувствие канцлера ухудшилось во время встречи с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Присутствующие на мероприятии заметили, что Ангела Меркель начала трястись также, как это было во время ее встречи с Владимиром Зеленским. Ей предложили стакан воды, но она от него отказалась. В кабинете министров ФРГ пояснили, что сейчас с канцлером все в порядке, она готовится вылететь в Японию на саммит G20.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, а также публиковала кадры того, как Ангеле Меркель стало плохо во время диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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