Бюджетные места в вузах будут сокращены - доклад правительства

Правительство подготовило доклад Федеральному собранию РФ, в котором предложило уменьшить количество бюджетных мест в вузах. До 2024 года в высших учебных заведениях количество бюджетных мест уменьшится на 17% по сравнению с 2019 года. Примечательно, что количество абитуриентов увеличится на 15%, согласно прогнозу.



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По подсчетам, конкурс на вакантное бюджетное место в 2024 году будет составлять 1,9 человека на место, хотя сейчас этот показатель составляет 1,4 человека на место. В докладе правительство не раскрывает причины, по которым количество бюджетных мест планируется изменить.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России планировали в два раза сократить число бюджетных мест в вузах. Меньше чем за год работы министр Ливанов сумел "прославиться" рядом непопулярных мер. Это и утверждение нового Госстандарта для старшей школы, который, по мнению ряда экспертов, грозит полным разрушением системы общего образования. Выпускники школ будут получать аттестаты, не имея знаний по физике, химии, биологии и даже литературе.

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