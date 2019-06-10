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В Совете Федерации предложили ограничить число кошек и собак в квартирах

Общество print

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложил рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире исходя из метража жилплощади. 


Более 30 кошек проживают в квартире на юго-востоке Москвы

Как уточняет "Парламентская газета", эти рекомендации комитет планирует направить правительству и Министерству природы. Сенаторы также настаивают на создании единой информационной базы данных домашних питомцев и призывают пересмотреть положения об административной ответственности за жестокое обращение с животными. 

Комитет предлагает построить в регионах сеть приютов для диких животных, которые жили в неволе или были конфискованы у хозяев, поскольку вернуть в их в среду обитания уже невозможно. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания Mail.ru составила рейтинг самых распространенных в России имен домашних питомцев. В опросе, на основании которого составлен рейтинг, приняли участие 4288 хозяев собак и 6732 владельца кошек.

Самая популярная кошачья кличка в стране Муся. Также в топ-5 вошли Барсик, Василий, Семен и Рыжик. Чаще всего россияне заводят кошек пород британская короткошерстная (8%), шотландская вислоухая (5%), мейн-кун (3%), сибирская (2%) и персидская (2%)

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Темы кошки собаки квартира совет федерации домашние питомцы
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