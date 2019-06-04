"Победа" назвала ряд причин, по которым пассажирам нельзя пересаживаться в салоне самолета. Довод "важно для последующего опознания" напугал пассажиров. Вопросы к авиакомпании возникли из-за того, что выбор места в салоне самолета осуществляется за дополнительную оплату.
Это вынуждает людей, путешествующих всей семьей, тратить дополнительные средства на бронь мест рядом с родственниками. Представители авиакомпании решили ответить на многочисленные вопросы и претензии клиентов в социальной сети "ВКонтакте".
В первую очередь представители авиакомпании сослались на соображения безопасности, поскольку не над всеми местами есть кислородные маски для младенцев, а также у аварийных выходов должны сидеть только совершеннолетние. Затем были перечислены маркетинговые факторы, поскольку стоимость мест рассчитывается из их удобства. Один из последних аргументов вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что замечают пилоты пассажирских самолетов.
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