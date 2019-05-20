Ксению Собчак назначили генеральным продюсером телеканала "Супер"

Российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер". Об этом сообщает пресс-служба "Газпром-медиа".



«У него другая правда»: Ксения Собчак о понимании Путиным происходящего в России / Новости от 25.10.2018 19:44

"Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Кроме того, планируется, что она будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения", - сказано в сообщении медиахолдинга.

Телеканал "Супер" начал свое вещание в январе минувшего года, он позиционирует себя как канал для семейного просмотра. На нем представлены романтические комедии зарубежного и отечественного производства.

Ранее Ксения Собчак заявляла, что зарабатывает до 4 миллионов рублей, работая "как лошадь".