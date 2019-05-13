Статистика показала, что Google продвигает либеральные СМИ

Телеграм-канал RT опубликовал результаты исследования Северо-Западного университета США. Исследователи университета провели мониторинг публикаций новостного агрегатора "Google" и выяснили, что компания отдает предпочтение в выдаче либеральным СМИ.
Оказалось, что 6302 статей из количества всех опубликованных материалов в агрегаторе принадлежал CNN. Это составило около 10,9% материалов. На втором месте по количеству публикаций расположилось издание New York Times (6,5% публикаций). Третье и четвертое место заняли Washigton Post и Fox News соответственно.
RT подсчитали, что около 60% публикаций "Google" - материалы либеральных СМИ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что компания "Google" передает данные полиции о местонахождении пользователей.
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