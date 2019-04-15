Google передает полиции США данные о местонахождении пользователей

Компания Google каждую неделю выполняет по 180 запросов полиции США о местонахождении своих пользователей. Ранее для передачи подобной информации правоохранительным органам требовался судебный приказ, теперь полиция обходится без этого.



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По данным источников New York Times, компания предоставляет полиции данные обо всех мобильных устройствах, находившихся в указанное время рядом с предполагаемым местом преступления. Впервые такая практика была применена в 2016 году, но в последние шесть месяцев к ней стали прибегать намного чаще.

Директор Google по правоохранительной деятельности и информационной безопасности Ричард Сальгадо заверил издание, что компания защищает конфиденциальность своих пользователей, а та информация, которую она передает по ордерам, не позволяет идентифицировать владельцев устройств. Только если детективы установят, что конкретное устройство может иметь отношение к преступлению, компания сообщает им имя его владельца.

Опасения общественности попытался развеять и старший прокурор штата Висконсин Гэри Эрнсдорф.

"Мы не собираемся никого обвинять только потому, что Google сообщил, что они были там", — заявил прокурор.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Google признала ошибкой обозначение на своих картах Крыма в качестве территории, относящейся к Украине.

Источник фото: maxpixel. net

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