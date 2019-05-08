В результатах поиска Google появятся трехмерные изображения

Google подготовила ряд новых функций, которые получит ее поисковая система.
Об этом в ходе специальной пресс-конференции заявили сотрудники американской транснациональной публичной корпорации.
Уже в этом году, пообещали в Google, будет изменена система поиска информации. Система будет предлагать пользователю новостные публикации, касающиеся предмета поиска, а также сводку связанных с ним событий в хронологическом порядке.
Также, указали специалисты, в скором времени поисковик среди результатов поиска на различные темы будет выдавать в том числе и трехмерные изображения.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Жители Стамбула устроили "кастрюльный протест" в связи с решением ЦИК отменить итоги выборов мэра. Чем это грозит Турции, "Правде.Ру" рассказал эксперт.