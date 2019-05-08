В результатах поиска Google появятся трехмерные изображения

Google подготовила ряд новых функций, которые получит ее поисковая система.

Об этом в ходе специальной пресс-конференции заявили сотрудники американской транснациональной публичной корпорации.

Уже в этом году, пообещали в Google, будет изменена система поиска информации. Система будет предлагать пользователю новостные публикации, касающиеся предмета поиска, а также сводку связанных с ним событий в хронологическом порядке.

Также, указали специалисты, в скором времени поисковик среди результатов поиска на различные темы будет выдавать в том числе и трехмерные изображения.