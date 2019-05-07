Стрелявший из автомата депутат добровольно явится к следователю

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин заявил, что несмотря на свою депутатскую неприкосновенность он 8 мая посетит следователя для добровольной дачи показаний.
Сам Ионин подчеркнул, что выступает за максимально публично разбирательство по инциденту.
"Когда я узнал, что по факту моей стрельбы из охолощенного автомата было начато уголовное расследование я сам вышел на следователя, который ведет мое дело. Поскольку я обещал, что не буду скрываться за депутатским иммунитетом, 8 мая у меня с ним назначена встреча для добровольной дачи показаний", - сообщил Ионин.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о депутате, который устроил стрельбу из автомата в жилом квартале.
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