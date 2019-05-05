Депутат Госдумы пообещал объяснить историю со стрельбой из автомата

Дмитрий Ионин пригласил журналистов на "честную беседу за кружкой чая", чтобы объяснить свое поведение в городе Камышове. Об этом депутат Госдумы сообщил на своей странице в Facebook. Ионин пояснил, что хочет откровенно поговорить с журналистами, поскольку для организации пресс-конференции "сложно найти место".



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Также Ионин сообщил, что в следующий раз будет "стрелять из пушки", чтобы привлечь внимание СМИ и общественности к проблеме обманутых дольщиков. Именно с ними Ионин встречался в свой выходной день в Камышове Свердловской области. Депутат от "Справедливой России" утверждает, что местных жителей обокрала строительная компания, которая находится под покровительством "людей в погонах".

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором депутат Госдумы Дмитрий Ионин достал автомат из багажника автомобиля и начал стрелять в воздух во дворе жилого дома.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что депутат Госдумы от КПРФ Василий Власов раскритиковал развлекательное шоу "Comedy Club" за шутки про парламентариев.

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