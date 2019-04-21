Прошедший отопительный сезон в России стал самым тяжелым за 5 лет

Прошедший отопительный сезон в России был признан наиболее тяжелым по последние 5 лет, поскольку показал серьезные проблемы с обеспечением отдельных регионов страны топливом. Об этом свидетельствуют данные, озвученные в ходе совещания под руководством министра энергетики Александра Новака и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.



Отопительный сезон которому не рады

Как передает "Российская газета", массовых сбоев в энергоснабжении удалось избежать во многом благодаря относительной хорошей погоде, что позволило пройти осенне-зимний период достаточно спокойно. Однако ряд регионов страны словно "вернулись в каменный век", поскольку испытали серьезный дефицит топлива. Эти проблемы возникли из-за расхождения между отчетами местных чиновников и реальной ситуацией, считает директор департамента ЖКХ Минстроя Михаил Гилев.

По словам председателя Комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, наиболее частыми причинами аварий и сбоев стал пресловутый "человеческий фактор". "

"По мере усложнения технологий в отрасли, ее цифровизации роль этого фактора только возрастает, ведь становится возможно одной кнопкой наворотить или, наоборот, исправить очень многое", - заключил он.