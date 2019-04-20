Панин не считает себя виновным в скандалах

Известный своими эпатажными поступками российский актер Андрей Панин назвал виновников своих скандалов. Он заявил, что ему не стыдно наблюдать свои высказывания в пресс и получать критику со стороны общественности.
"Я не должен ничего терпеть и меня не должна мучить совесть, если в магазине вместо продавщицы — хабалка", — объяснил свое поведение Панин.
Актер также добавил, что во всех скандалах и инцидентах считает себя правым.
Недавно "Правда.Ру" рассказывала о том, что Андрей Панин решил сменить пол. Панин лишился мужского достоинства и стал женщиной. Подтверждающее видео появилось в "Инстаграмме" знаменитости. На кадрах можно лицезреть, как он примеряет на себя полупрозрачное золотистое платье, отчаянно пробует дефилировать в туфлях на шпильке. Гример на видео безуспешно пытается придать волосам Панина некое подобие женской прически. Со свойственной актеру бесцеремонностью, он активно жеманничает, принимая фривольные позы.
На фото: Андрей Панин
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