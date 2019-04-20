23,1 миллиону мужчин в мире не досталось женщин

Le Figaro сообщает о последнем исследовании Национальной академии наук США: эксперты заявили, что в мире для 23,1 миллиона мужчин не хватает женщин.



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Этот дисбаланс в мировой демографии наблюдается, как утверждают ученые, еще с 70-х годов прошлого века, и он касается 12 стран мира. В первую очередь эта проблема наблюдается в Индии и Китае, где проживает сорок процентов всех жителей нашей планеты.

В качестве основной причины эксперты называют традицию селективных абортов, которые распространены в азиатских странах, где предпочитают рожать в первую очередь мальчиков, которые становятся кормильцами родителей в их старости.

Немалую роль сыграла и китайская политика "одного ребенка на семью".

Общая проблема для всех стран мира заключается в тенденции к сокращению количества детей в семьях.