На Utair завели административное дело за обман матери двух детей-инвалидов

В отношении авиакомпании Utair, заставившей жительницу Хабаровского края приобрести 13 билетов, чтобы перевезти двух детей-инвалидов из Кургана в Москву, возбуждено административное дело. Дети находились в инвалидных колясках, поэтому представитель авиаперевозчика отказался пускать их на борт без оформления дополнительных билетов.



Авиакомпания «Победа» пожаловалась на компанию Utair / Новости от 04.02.2019 19:06

Транспортная прокуратура Сургута подозревает Utair в совершении двух правонарушений — обмане потребителей и оказании услуг при отсутствии установленной информации.

Ранее на данный инцидент внимание Генпрокуратуры обратил депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. По его словам, подобное случается в аэропорту Кургана не впервые.

50 тысяч рублей, которые матери детей-инвалидов пришлось переплатить из-за требования авиакомпании, ей добровольно компенсировал предприниматель с Дальнего Востока.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о жалобах пассажирки британской авиакомпании Thomas Cook на унижения со стороны сотрудников, грозивших отстранить женщину с рейса за вызывающий наряд.

Источник фото: wikimedia.org

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