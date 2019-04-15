Познер рассказал об "абсолютной диктатуре" и "живом чувстве страха" в СССР

Советский, российский и американский журналист, телеведущий, радиоведущий и писатель Владимир Познер рассказал о своем отношении к СССР.
Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте знаменитого журналиста.
Так, напомнил Владимир Познер, бытует мнение, что несмотря на отсутствие многих благ зарубежной жизни, в Советском Союзе у людей было "абсолютное ощущение счастья" и "состояние покоя". Но это совсем не так, убежден он.
По словам Владимира Познера, граждане СССР находились в постоянном "живом чувстве страха". Из-за репрессий, ссылок в Сибирь и ГУЛАГ, указывает Познер, люди якобы боялись "сказать что-то не то".
В 1957-м году, когда в космос был отправлен "Спутник-1", и позже, когда в 1961-м году Юрий Гагарин первым вышел в открытый космос, признает Владимир Познер, было ощущение некой легкости и мысли, что все обещанное властью в скором времени сбудется.
Но это чувство, сетует Познер, продлилось недолго.
В СССР, пишет журналист, существовала "абсолютная диктатура", одна определенная и четкая идеология, одна партия. Любое уклонение или отклонение от существующей идеологии, указал Познер, было чревато серьезным наказанием.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в эфире одной из популярных российских радиостанций народный артист СССР Олег Басилашвили раскритиковал герб Советского Союза.
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