Чубайс рассказал, что думает о фразе "во всем виноват Чубайс"

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал о своем отношении к популярной в 1990-е годы в России фразе "во всем виноват Чубайс".
"Если говорить всерьез, то, конечно же, нужно понимать, что это время было тяжелейшим периодом для десятков миллионов людей. В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват. Мы все так устроены", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".
Он также добавил, что его низкий рейтинг - это "очевидная правда", отрицать которую было бы глупо. "Политический мир устроен по своим законам. Если ты пнул этого самого, с отрицательным рейтингом, ну очевидно, ты получил позитив", - добавил глава "Роснано".
Отвечая на вопрос ведущей о том, было ли ему обидно слышать такие высказывания в свой адрес, Чубайс ответил: "хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного, ну - сложилось - значит, сложилось".
Напомним, с 1991 по 1994 года Анатолий Чубайс занимал должность председателя Госкомитета России по управлению государственным имуществом. При президенте Борисе Ельцине Чубайс работал заместителем главы правительства. В период с 1996 по 1997 год он руководил администрацией президента.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Анатолий Чубайс одобрил идею введения социальных норм энергопотребления, при которых более состоятельные граждане, потребляющие большее количество электроэнергии, будут платить за электроэнергию по увеличенным тарифам.
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