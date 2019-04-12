Двойные стандарты: юрист ФБК закрывает глаза на преступления своих сторонников

Любовь Соболь, юрист так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" блогера Алексея Навального, много говорит о своей борьбе с "недобросовестными предпринимателями и чиновниками". Но при этом она закрывает глаза на то, что творится у нее под носом.

ФАН уже проводил расследование, посвященное деловым связям Соболь и Андрея Мищенкова. Оба они являются соучредителями организации "Контроль".

Но интересы партнера Соболь не ограничиваются юриспруденцией. Он замешан в картельном сговоре семьи предпринимателей Тимофеевых, которая, используя мошеннические схемы, постоянно выигрывает государственные подряды на размещение детских и спортивных площадок в Москве, Петербурге и Брянске.

Действуя таким образом, семейство Тимофеевых заработало с 2014 года более 800 миллионов рублей.

Этого умудряется не замечать Любовь Соболь, юрист по образованию.

Свой взгляд на ситуацию высказал политолог Олег Иванов. По его мнению, никакого отношения к борьбе с коррупцией Соболь не имеет. Она просто зарабатывает на этом очки для своей политической карьеры.

"И с этой точки зрения она абсолютно прагматичный политик. Для политика нужно уметь находить деньги. Тем более что она собирается баллотироваться в депутаты в московскую городскую думу. Безусловно, на это деньги нужны и я не удивлюсь, что те люди (прим. ред. Мищенков, Тимофеевы) и станут некими спонсорами в ее избирательной кампании", — считает эксперт.

Это же можно сказать и о самом Навальном и всей его команде. Все они завязаны на манипуляции общественным мнением.

Навальный и Соболь уже неоднократно были уличены в попытках заработать деньги и популярность на скандалах. Последним таким случаем можно считать их неудавшийся шантаж бизнесмена Пригожина. В обмен на прекращение "расследования" деятельности его компании "Конкорд", которая якобы виновна в заболевании детей в детсадах Москвы, ФБК хотел получить у предпринимателя 300 миллионов рублей.

Но все их "расследование" не стоит выеденного яйца. Так, одна из информаторов призналась, что она просто читала на камеру текст, написанный самой Соболь.

В данный момент юрист ФБК занимается составлением коллективного иска к "Московскому школьнику". По ее мнению, это поможет ей провести удачную предвыборную кампанию пред выборами в Мосгордуму. Однако пока что ее дело продвигается плохо. Родители, на которых она возлагала большие надежды, не имеют претензий к комбинату питания.

На фото: Любовь Соболь. Источник фото: youtube.com