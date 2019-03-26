За минувший год в России из-за коррупции было уволено более 1,3 тысяч чиновников

За минувший год в России было уволено более 1,3 чиновников, уличенных в коррупции. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры России.
По информации надзорного ведомства, основанием для увольнения с государственной службы стали "грубые коррупционные правонарушения", которыми являются сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и любых обязательствах имущественного характера, а также ведение предпринимательской деятельности и нарушение антикоррупционных запретов.
В Генпрокуратуре добавляют, что в 2017 году за схожие нарушения были уволены чуть больше 1,2 тысяч государственных служащих.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным Росстата, средняя зарплата работников органов исполнительной власти в регионах России за минувший год выросла на 12,2% по сравнению с 2017 годом, составив приблизительно 65 тысяч рублей в месяц.
Максимальная среднемесячная зарплата региональных чиновников была отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе - 206 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом, месячный оклад местных чиновников вырос почти на 12%.
Также Росстат подсчитал и среднюю заработную плату федеральных служащих. В прошлом году она составила около 126 тысяч рублей. Больше всех - по 240 тысяч - получали сотрудники аппарата правительства.
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