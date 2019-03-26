ВЦИОМ: 45% россиян гордятся проведением Олимпиады в Сочи

Чуть меньше половины граждан России считают проведение зимней Олимпиады-2014 в Сочи поводом для гордости. Об сообщает агентство ТАСС со ссылкой на доклад Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованный к пятилетней годовщине проведения игр.

По данным социологов, 44% опрошенных россиян гордятся проведением Олимпиады в Сочи. Число граждан, разделяющих такое мнение, по сравнению с 2014 годом выросло на 7%. Еще 45% респондентов назвали игры престижным мероприятием мирового значения, а 17% - посчитали просто интересным спортивным событием. Столько же (17%) россиян посчитали, что финансовые затраты на проведение Олимпиады оказались слишком высоки.

Большая часть участников опроса (79%) уверены в пользе Олимпиады для развития страны. Только 10% респондентов считают, что проведение игр обернулось вредом.

В числе положительных изменений россияне указали на развитие инфраструктуры и благоустройства Сочи (24%), повышение престижа России на международной арене (22%), строительство новых и современных спортивных объектов (19%). К негативным последствиям Олимпиады респонденты отнесли нерациональные финансовые затраты (5%), допинговый скандал (1%) и коррупцию (1%).

Опрос ВЦИОМ был проведен 13 марта текущего года на основе опроса 1,6 тысяч граждан России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным социологов ВЦИОМ, уровень религиозности россиян довольно низок.

Читайте также: Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к православию

ВЦИОМ: мечта большинства россиян - свой собственный дом