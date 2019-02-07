Объелся хурмой - попал под нож хирурга

Как сообщает Pora.ru, в столичную больницу № 51 поступил 72-летний мужчина, житель Москвы, жалуясь на рвоту, тошноту и боли в животе. Пациент также пожаловался врачам, что не может уже три дня сходить в туалет по причине запора. Обследование выявило, что в тонком кишечнике мужчины образовался безоар. Безоар, или по-медицински фитобезоар, — это плотный комок из непереваренных грубых волокон пищи. Ком формируется в ЖКТ в результате скопления непереваренных остатков растительных продуктов, кожуры или семечек. Медики выявили, что в данном случае образованию "комка" послужило чрезмерное количество съеденной хурмы.
Застопорить работу пищеварительной системы способны чаще всего недозрелые плоды. Врачи знакомы с такой ситуацией, когда чрезмерная любовь к хурме и поедание большого количества вкусных ягод способны привести к такому состоянию. Танин — дубильная кислота — в контакте с желудочным соком способен "сбивать" частицы пищи в комочки, плотно закупоривающие кишечник и вызывающие проблемы с желудком.
Некоторые люди любят есть хурму с молоком или творогом, что особенно опасно для пищеварительного тракта. Врачи рекомендуют ограничиться 1-2 ягодами в день и употреблять плоды в спелом виде.
Любителя хурмы успешно прооперировали, сейчас он находится дома. Хирурги дали ему строгие рекомендации о соблюдении правильного режима питания.
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