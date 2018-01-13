Тюмень возглавила рейтинг городов по качеству жизни

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг городов, посвященный качеству жизни. Возглавила список ко всеобщему удивлению Тюмень.

Город показал лучший уровень качества жизни. По численности населения Тюмень занимает в России 18 место.

Неплохо живут люди в Грозном. В список вошли Москва и Санкт-Петербург. Но наступают на "пятки" мегаполисам такие провинциальные города, как Казань, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Хабаровск. Последний находится на дальнем Востоке, где поддержание высокого качества жизни населения требует намного больших усилий, нежели в Центральной России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров накануне нового года заявил, что россияне адаптировались к новым экономическим реалиям и стали счастливее, чем до кризиса.

"Последние два года индекс счастья подрастает и превысил даже докризисные значения. Можно сказать, что адаптация к новым условиям произошла, и наши люди умеют себя чувствовать не благодаря, а вопреки", — сообщил Федоров журналистам.

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