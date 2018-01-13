Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг городов, посвященный качеству жизни. Возглавила список ко всеобщему удивлению Тюмень.
Город показал лучший уровень качества жизни. По численности населения Тюмень занимает в России 18 место.
Неплохо живут люди в Грозном. В список вошли Москва и Санкт-Петербург. Но наступают на "пятки" мегаполисам такие провинциальные города, как Казань, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Хабаровск. Последний находится на дальнем Востоке, где поддержание высокого качества жизни населения требует намного больших усилий, нежели в Центральной России.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров накануне нового года заявил, что россияне адаптировались к новым экономическим реалиям и стали счастливее, чем до кризиса.
"Последние два года индекс счастья подрастает и превысил даже докризисные значения. Можно сказать, что адаптация к новым условиям произошла, и наши люди умеют себя чувствовать не благодаря, а вопреки", — сообщил Федоров журналистам.
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Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
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28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.