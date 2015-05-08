В Москве начинаются репетиции воздушного парада Победы

15 апреля в Москве начинаются репетиции воздушной части парада Победы.

Об этом сегодня сообщает Росавиация.

"Во время репетиций 15, 17, 20, 22 апреля в Москве будет установлен временный режим использования воздушного пространства. Резервные дни - 16, 21, 23, 24 апреля. Для проведения генеральных репетиций, а также непосредственно воздушной части парада над Москвой временный режим ИВП будет установлен отдельно".

Несмотря на то, что ситуация с эпидемией коронавируса пока неясна, отменять праздничные мероприятия по случаю 75-ой годовщины Великой Победы власти не планируют. По данным на 14 апреля, воздушные парады также планируется проводить в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите.

Возможно, что масштаб празднования будет не таким, как 5 лет назад.

Кстати, напомним, как тогда это было.

Вот, что рассказывала в последний предпраздничный день в мае 2015 года "Правда.Ру".

На 9 мая в Москве забронированы все места в высотных ресторанах

Москва в этом году представит парад, который станет, как отмечают организаторы, представители власти и различные СМИ, самым масштабным за всю историю аналогичных мероприятий.

Репетиции завершаются, иностранные лидеры прилетают, ветераны прибывают в столицу, а тем временем те жители и гости Москвы, кто не успел озаботиться этим вопросом ранее, отмечают, что все рестораны и заведения города, расположенные в высотных зданиях, забронированы - мест давно нигде нет.

"Известия" пишет, что ради воздушного шоу утром и грандиозного вечернего салюта москвичи и приезжие в среднем потратят от пяти до 30 тысяч рублей за один столик.

К примеру, бар-ресторан "Консерватория" уже не может предложить ни одного свободного места с видом на Кремль - все занято. Не более трех свободных столиков остались в баре City Space, расположенном на 34-м этаже гостиницы " Swissotel Красные Холмы ".

Не менее месяца прошло с тех пор, как у тех, кто не озаботился заранее, не осталось вариантов занять место в ресторане Sixty, который находится на 62-м этаже "Башни Федерация", комплекс "Москва-Сити". Та же ситуация и в Sky Lounge, занимающем 22-й этаж здания РАН.

Правда. Ру сообщала сегодня об открытии выставки "Оружие Победы", организованной в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция расположена у стен московского Кремля.

Выставка работает с 6 по 10 мая в Москве на Сапожковской площади у Кутафьей башни Кремля и на Площади Революции. Это уникальная экспозиция военной техники эпохи Великой Отечественной Войны.

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