Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому из интернета предлагается удалять порочащие честь и достоинство сведения.
В документе говорится, в каком порядке из Сети удалятся сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.
Таким образом, блокировка будет производиться в течение одного рабочего дня после того, как пристав-исполнитель направит постановление об ограничении доступа в Роскомнадзор.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект о блокировке порочащих честь сведений.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что авторами проекта являются глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев, его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный и член комитета по госстроительству Александр Грибов.
По сути, инициатива актуальна, так как число гражданских споров неимущественного характера увеличилось. Депутаты хотят как можно быстрее изучить проект в связи со спекуляциями, которые распространялись в соцсетях после трагедии в Кемерово, пояснил директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.
В настоящее время правовое регулирование сетевого контента - это общемировая практика.В европейских странах и в США приняты соответствующие законы, регламентирующие и ограничивающие доступ к определенной информации.
В России же речь идёт о том, чтобы избежать пресловутого правового нигилизма, и не подвергать риску вредоносного информационного воздействия граждан нашей страны.
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