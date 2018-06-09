Сегодня в Москве ожидается опасная для психики погода

Москвичи могут не слишком огорчаться тому, что сегодняшняя суббота оказалась рабочим днем. По информации Гидрометцентра, сегодня погода останется прохладной, максимально значение на термометре не превысит 14 градусов. А значит, позагорать и поплавать сегодня все равно бы вряд ли удалось.

Небо будет облачным, в некоторых районах возможны дожди. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Как утверждают специалисты, такая погода угнетающе действует на человеческую психику, делая эмоциональное состояние не стабильным. В этом смысле необходимость заниматься сегодня своими прямыми профессиональными обязанностями — оптимальный вариант для того, чтобы пережить этот день спокойно.

Переходя от эмоциональных факторов к физическим, по информации портала "Метеоновости", сегодня недомогания могут испытывать метеозависимые люди, а также те, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов. При этом тот же источник утверждает, что сегодняшняя погода благоприятна для тех, кто имеет хроническую кислородную недостаточность, поскольку в воздухе высоко содержание кислорода.

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