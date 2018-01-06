Ученые выяснили, что по-настоящему убило Чехова

Более 110 лет потребовалось ученым, чтобы выяснить, что писателя Антона Чехова на самом деле убил не туберкулез. Непосредственной причиной смерти писателя оказалось кровоизлияние в мозг. Такое мнение подтвердили своими исследованиями британские ученые, сообщает "МК".

Специалисты британского Института биологических наук в Норидже исследовали пятно крови, оставшееся на рубашке, в которой писатель был в свою последнюю ночь. Изучались и пробы с рукописей Чехова.

При изучении химического состава образцов нашлись протеины, свидетельствующие о наличии микробактерий туберкулеза. Но они были не единственными. Также обнаружились протеины, послужившие образованию тромба. Он и привел к закупорке сосудов и последующему кровоизлиянию в мозг. С туберкулезом, который долгие годы мучил и изматывал организм писателя, 44-летний Чехов мог прожить еще какое-то время. Таков главный вывод ученых.

Смерть Антона Чехова наступила в ночь на 2 июля 1904 года на немецком курорте Баденвайлер. Проблемы с легкими он испытывал с детства. Измотали его частые поездки из Москвы в Ялту и обратно, а также путешествие на Сахалин.

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