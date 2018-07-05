Власть поддержала отмену сроков за репосты и лайки

Проект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете нашел поддержку у Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Об инициативе речь шла на экспертном совещании Общероссийского народного фронта. Тогда замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров выдвинул предложение не рассматривать репосты и лайки как повод для открытия уголовного дела.

Однако от руководителя управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева прозвучала другая идея: быстрее признать материал экстремистским. Специалист обратил внимание на то, что с каждым годом этого контента становится больше.

Кроме того, в последних числах июня от депутатов Госдумы Алексея Журавлева и Сергея Шаргунова поступило предложение декриминализовать лайки. Они отметили, что за поступком должно следовать справедливое наказание. Лайки и репосты не несут большой угрозы для общества.

Примерно в одно время с инициативой Журавлева и Шаргунова лидер РФ Владимир Путин дал задание ОНФ и Генпрокуратуре к середине сентября подготовить сообщение, содержащее анализ того, как применяется законодательство по борьбе с экстремизмом. Во время прямой линии с президентом Шаргунов рассказал ему, что резкие или "нелепые" фразы в интернете квалифицируются как экстремизм. Депутат хотел узнать позицию Путина о том, стоит ли остановить тех, кто неграмотно применяет статью УК. Президент отметил, что дела по лайкам и репостам не должны доводиться до абсурда.

Ранее "Правда.Ру" подробно рассказывала об идее Журавлева и Шаргунова. Они предлагают заменить уголовное наказание административным. Например, штрафовать, вменять обязательные работы или накладывать административный арест.

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