"Будешь учиться у репетитора": родители спасают детей из ада школы

Школа или обучение на дому? Тысячи родителей задаются этим вопросом при наступлении периода, когда ребенку необходимо учиться. Как у общеобразовательного учебного заведения, так у и домашнего обучения есть свои плюсы и минусы, а решение порой принять довольно сложно.

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В последние годы репетиторство в России находится на подъеме. Единицы выпускников школ готовятся к Единому Государственному Экзамену при помощи знаний, что дает им школа и самостоятельно — подавляющее большинство обращается за помощью к преподавателям извне. Эксперты в области образования разводят руками — велика вероятность, что в ближайшие годы мы станем свидетелями того, что родители начнут предпочитать занятия на дому школьному образованию все чаще и чаще.

Стоит ли говорить о том, что выгодно это и многим преподавателям. Сравнительно небольшая заработная плата и огромный объем работы или частичная занятость в довесок к неплохому заработку? Выбор, как говорится, очевиден.

За последние три года количество детей, для которых родители выбрали домашнюю форму обучения, увеличилось втрое. И спрос на частные уроки продолжает расти — это касается как подготовки к экзаменам в 9 и 11 классах, так и получения среднего школьного образования в целом.

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