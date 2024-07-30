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Неожиданные истории за татуировками Анджелины Джоли: что они действительно означают?

Значения татуировок Анджелины Джоли: личные истории и символизм

1:22
Шоу-бизнес

Ариана Гранде в 2019 году привлекла внимание неудачной татуировкой, которая вместо "семь колец" на японском языке обозначала "японский палец гриль". Этот случай подчеркивает, что знаменитости часто совершают ошибки в погоне за модными татуировками.

Значения татуировок Анджелины Джоли: личные истории и символизм
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State, PDM

Анджелина Джоли, в отличие от многих других, относится к татуировкам серьезно, придавая им сакральное значение. Каждая татуировка Джоли имеет особое значение, связанное с важными событиями и людьми в её жизни.

Например, строки из песни The Clash "Know Your Rights" посвящены её борьбе за права и свободу. Географические координаты на её плече символизируют места рождения её детей и бывшего мужа Брэда Питта.

Джоли также имеет татуировки-амулеты и мистические символы, которые, по её мнению, защищают её и её семью. Некоторые татуировки были сделаны в честь матери, а также в память о прошлых отношениях. Джоли добавляет новые татуировки, чтобы перекрыть старые или отметить значимые события, сообщает Woman.ru.

Её татуировки отражают её личные переживания, борьбу и стремления, делая их частью её жизненного пути и внутреннего мира.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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