Ариана Гранде в 2019 году привлекла внимание неудачной татуировкой, которая вместо "семь колец" на японском языке обозначала "японский палец гриль". Этот случай подчеркивает, что знаменитости часто совершают ошибки в погоне за модными татуировками.
Анджелина Джоли, в отличие от многих других, относится к татуировкам серьезно, придавая им сакральное значение. Каждая татуировка Джоли имеет особое значение, связанное с важными событиями и людьми в её жизни.
Например, строки из песни The Clash "Know Your Rights" посвящены её борьбе за права и свободу. Географические координаты на её плече символизируют места рождения её детей и бывшего мужа Брэда Питта.
Джоли также имеет татуировки-амулеты и мистические символы, которые, по её мнению, защищают её и её семью. Некоторые татуировки были сделаны в честь матери, а также в память о прошлых отношениях. Джоли добавляет новые татуировки, чтобы перекрыть старые или отметить значимые события, сообщает Woman.ru.
Её татуировки отражают её личные переживания, борьбу и стремления, делая их частью её жизненного пути и внутреннего мира.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.