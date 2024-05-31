"Будет ли гроб открытым?": появились подробности похорон Анастасии Заворотнюк

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся от рака мозга, не планирует открывать гроб на прощании с артисткой. Об этом пишет издание "Дни.ру".
Церемония прощания пройдёт 1 июня с 11:00 до 14:00 в Покровском монастыре. Её похоронят на Троекуровском кладбище.
Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком мозга. Артистка скончалась в хосписе, куда была доставлена из-за ухудшения самочувствия. По сообщениям СМИ, рядом с ней в этот момент находился супруг, фигурист Пётр Чернышёв.
О смерти актрисы сообщили её родственники в соцсетях. Старшая дочь Анна подтвердила уход Заворотнюк.
Семья артистки предпочитает не давать никаких комментариев.
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