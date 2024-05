"Будет ли гроб открытым?": появились подробности похорон Анастасии Заворотнюк

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся от рака мозга, не планирует открывать гроб на прощании с артисткой. Об этом пишет издание "Дни.ру".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Инстаграм is licensed under public domain