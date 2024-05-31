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"Я офигела!": Погребняк призналась, что увела мужчину у Бузовой

Мария Погребняк призналась, что пыталась свести жениха с подругой Ольгой Бузовой

0:55
Шоу-бизнес

Модель Мария Погребняк в шоу "Пожалуйста, не рассказывай" призналась, что изначально планировала свести жениха Игоря Головинского с певицей Ольгой Бузовой.

Мария Погребняк призналась, что пыталась свести жениха с подругой Ольгой Бузовой
Фото: rutube.ru by канал Пожалуйста, не рассказывай! is licensed under public domain

Артистка подтвердила слова подруги и отметила, что сильно удивилась, когда узнала о романе блогерши с мужчиной.

Выяснилось, что Погребняк была вынуждена ходить на те свидания, что организовала для знакомых, так как Ольга Бузова часто их пропускала. При этом модель уверяет, что во время разговоров часто звучало имя певицы.

"Самый прикол, что мне Игорь реально нравится, как спутник моей подруги", — поделилась Бузова.

20 мая стало известно, что возлюбленный Марии Погребняк сделал ей предложение руки и сердца.

Ранее стало известно, что украинский певец Потап удалил пост про смерть Анастасии Заворотнюк.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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