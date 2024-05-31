Нюша пришла на премию в платье с разрезом и "сбритыми" бровями: смелый образ потряс всех

Нюша удивила всех на премии ИРИ в эффектном красном платье

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Нюша появилась на премии ИРИ в ярком вечернем образе, поделившись фотографиями в Instagram*. Она была одета в облегающее красное платье с разрезом до бедра и глубоким декольте, дополнив его серебряными лодочками на высоких каблуках.

Фото: инстаграм аккаунт Нюши Шурочкина

Внимание привлекли ее "мокрая" укладка и макияж с обесцвеченными бровями и матовой бордовой помадой. 7 мая Нюша объявила о расставании с Игорем Сивовым после семи лет брака, отметив, что у них остались хорошие отношения.

Пара поженилась в 2017 году, у них двое детей: дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. В 2022 году певица рассказала о измене мужа, которую она простила, но слухи о разводе появились в начале этого года.

* — запрещенная социальная сеть.