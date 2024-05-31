Нюша пришла на премию в платье с разрезом и "сбритыми" бровями: смелый образ потряс всех

Певица Нюша появилась на премии ИРИ в ярком вечернем образе, поделившись фотографиями в Instagram*. Она была одета в облегающее красное платье с разрезом до бедра и глубоким декольте, дополнив его серебряными лодочками на высоких каблуках.
Внимание привлекли ее "мокрая" укладка и макияж с обесцвеченными бровями и матовой бордовой помадой. 7 мая Нюша объявила о расставании с Игорем Сивовым после семи лет брака, отметив, что у них остались хорошие отношения.
Пара поженилась в 2017 году, у них двое детей: дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. В 2022 году певица рассказала о измене мужа, которую она простила, но слухи о разводе появились в начале этого года.
* — запрещенная социальная сеть.
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