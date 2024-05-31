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Любовь Успенская призывает мужа Анастасии Заворотнюк не подвести детей после трагической утраты

Любовь Успенская обратилась к семье Анастасии Заворотнюк после ее смерти

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Шоу-бизнес

Российская певица Любовь Успенская обратилась к мужу скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуристу Петру Чернышеву, с просьбой поддерживать детей, оставшихся без матери.

Любовь Успенская обратилась к семье Анастасии Заворотнюк после ее смерти
Фото: инстаграм аккаунт Любовь Успенской

На презентации нового альбома Юрия Киселева Успенская выразила сожаление, что не сможет посетить церемонию прощания, так как будет находиться за границей. Успенская пожелала детям Заворотнюк счастья и силы пережить утрату, подчеркнув, что память о матери должна всегда оставаться в их сердцах.

Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", умерла 30 мая после продолжительной борьбы с раком головного мозга, который был диагностирован в 2019 году.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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