Любовь Успенская призывает мужа Анастасии Заворотнюк не подвести детей после трагической утраты

Российская певица Любовь Успенская обратилась к мужу скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуристу Петру Чернышеву, с просьбой поддерживать детей, оставшихся без матери.
На презентации нового альбома Юрия Киселева Успенская выразила сожаление, что не сможет посетить церемонию прощания, так как будет находиться за границей. Успенская пожелала детям Заворотнюк счастья и силы пережить утрату, подчеркнув, что память о матери должна всегда оставаться в их сердцах.
Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", умерла 30 мая после продолжительной борьбы с раком головного мозга, который был диагностирован в 2019 году.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.