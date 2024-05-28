Скандальный комик Слепаков* борется за снятие статуса иноагента

Семён Слепаков* обжалует отказ в снятии статуса иноагента

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик и бард Семен Слепаков*, включённый Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, подал кассационную жалобу на отказ в снятии этого статуса. По данным РИА Новости, жалоба зарегистрирована во Втором кассационном суде общей юрисдикции, однако дата судебного заседания пока не назначена.

Фото: Wikipedia by Александр Подгорчук. is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее Слепаков* также получил протокол за отсутствие маркировки иноагента, который был направлен в Таганский районный суд Москвы. Слепаков надеется добиться пересмотра решения, продолжая бороться с присвоением ему статуса иностранного агента.

* — признан иностранным агентом.