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Скандальный комик Слепаков* борется за снятие статуса иноагента

Семён Слепаков* обжалует отказ в снятии статуса иноагента

0:39
Шоу-бизнес

Комик и бард Семен Слепаков*, включённый Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, подал кассационную жалобу на отказ в снятии этого статуса. По данным РИА Новости, жалоба зарегистрирована во Втором кассационном суде общей юрисдикции, однако дата судебного заседания пока не назначена.

Семён Слепаков* обжалует отказ в снятии статуса иноагента
Фото: Wikipedia by Александр Подгорчук. is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее Слепаков* также получил протокол за отсутствие маркировки иноагента, который был направлен в Таганский районный суд Москвы. Слепаков надеется добиться пересмотра решения, продолжая бороться с присвоением ему статуса иностранного агента.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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