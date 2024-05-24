Актриса Ирина Безрукова поделилась секретом скрытности в метро

Российская актриса Ирина Безрукова на светской премьере рассказала о своём недавнем опыте использования метро.
"Стараюсь избегать часа пик, потому что некомфортно немножко", — передаёт слова Безруковой News.Ru.
Чтобы оставаться незамеченной, актриса надевает очки, спортивный костюм и кроссовки, и таким образом спокойно перемещается по городу. Она также старается не разговаривать с людьми в метро, чтобы её не узнали по голосу.
Обычно Безрукова слушает что-то в наушниках, заходит в вагон последней и встает лицом к дверям, что позволяет ей спокойно добраться до нужной станции.
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