Актриса Ирина Безрукова поделилась секретом скрытности в метро

Актриса Ирина Безрукова рассказала об опыте поездок на метро

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ирина Безрукова на светской премьере рассказала о своём недавнем опыте использования метро.

Фото: commons.wikimedia.org by Лара Бардина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Стараюсь избегать часа пик, потому что некомфортно немножко", — передаёт слова Безруковой News.Ru.

Чтобы оставаться незамеченной, актриса надевает очки, спортивный костюм и кроссовки, и таким образом спокойно перемещается по городу. Она также старается не разговаривать с людьми в метро, чтобы её не узнали по голосу.

Обычно Безрукова слушает что-то в наушниках, заходит в вагон последней и встает лицом к дверям, что позволяет ей спокойно добраться до нужной станции.