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Виктория Боня опозорилась на Каннском кинофестивале: подвело экстравагантное платье

Виктория Боня попала в неловкую ситуацию на Каннском кинофестивале

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Шоу-бизнес

Известная блогерша и участница "Дома 2" Виктория Боня вернулась в Европу после года путешествий.

Виктория Боня попала в неловкую ситуацию на Каннском кинофестивале
Фото: Аккаунт Виктории Бони в социальных сетях by Michael Buckner

После длительных усилий она получила визу и теперь активно присутствует на мероприятиях, таких как Каннский кинофестиваль. На красной дорожке она вызвала внимание своим экстравагантным образом, получив порцию насмешек от некоторых знаменитостей. Люди обратили внимание, что её наряд со страусиными перьями сделал невидимой шею блогерши.

Её стиль и внешность вызвали некоторые комментарии со стороны публики, но сама Боня уверена в своей неотразимости, сообщает "Комсомольская Правда".

В прошлом возникали скандалы вокруг предлагаемых ею услуг личного сопровождения на киносмотр, что вызвало негодование некоторых личностей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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