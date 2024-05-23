Дочь Сергея Жукова назвала отца северным медведем в день его рождения

15-летняя дочь солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова Ника Жукова обратилась к отцу в день его рождения.
Сергею Жукову 22 мая исполнилось 48 лет. Артиста трогательно поздравила дочь Ника. Она опубликовала в "Инстаграме"* фото певца, который держит её маленькую на руках.
"Моя гордость, мой самый главный пример, счастье, любовь и опора", — написала Ника под фотографией.
Она назвала отца и себя северными медведями.
"Говорят, что северные мишки не умеют улыбаться, но это неправда", — пошутила дочь звезды 90-х.
Ранее Сергей Жуков поздравил сына с днём рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.