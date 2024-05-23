Дочь Сергея Жукова назвала отца северным медведем в день его рождения

Дочь Сергея Жукова поздравила отца с днём рождения

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

15-летняя дочь солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова Ника Жукова обратилась к отцу в день его рождения.

Фото: https://www.instagram.com/nikazhukova_official by Инстаграм Ники Жуковой is licensed under public doman

Сергею Жукову 22 мая исполнилось 48 лет. Артиста трогательно поздравила дочь Ника. Она опубликовала в "Инстаграме"* фото певца, который держит её маленькую на руках.

"Моя гордость, мой самый главный пример, счастье, любовь и опора", — написала Ника под фотографией.

Она назвала отца и себя северными медведями.

"Говорят, что северные мишки не умеют улыбаться, но это неправда", — пошутила дочь звезды 90-х.

Ранее Сергей Жуков поздравил сына с днём рождения.

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