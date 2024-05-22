Отар Кушанашвили перечислил российских звёзд шоу-бизнеса, которым он пожал бы руку

Отар Кушанашвили назвал топ-3 своих любимых российских звёзд

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили, который специализируется на критике российских звёзд, назвал артистов, которых он по-настоящему уважает.

Фото: https://vk.com/o.kushanashvili by Вк-аккаунт Отара Кушаншвили is licensed under public doman

Отар Кушаншвили на шоу рэпера Басты ответил на вопрос зрителя. Молодой человек поинтересовался, кому был тот не пожал руки из артистов РФ.

Кушанашвили не смог назвать конкретных людей, однако отметил, что на эту роль подойдут все участники "Песни года". Журналист объяснил, что очень уважает Леонида Агутина, Влада Сташевского и Николая Расторгуева.

Олицетворением ненавистного ему современного шоу-бизнеса Кушанашвили назвал певицу Клаву Коку.

Ранее Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Леонидом Агутиным.

