"Мне ничего не страшно!": Кушанашвили заявил, что видел Бабкину и Распутину без макияжа

Кушанашвили раскритиковал внешность Бабкиной и Распутиной из-за пластических операций

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили в рамках YouTube-проекта "Вопрос ребром" высказался по поводу внешности известных певиц Надежды Бабкиной и Маши Распутиной.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Он отметил, что видел артисток без грима, поэтому ему теперь "ничего не страшно".

"Я только про живых кричу плохо. Представьте Надежду Бабкину до 77-й пластической операции, а я видел ее с нормальным лицом! Трудно представить, но видел и Машу Распутину без грима. Мне ничего не страшно!" — поделился шоумен.

При этом телеведущий заявил, что не позволяет себе высказываться плохо об ушедших артистах. В пример он привел молодого актера Никиту Кологривого, который раскритиковал советских киноактеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.

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