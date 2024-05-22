"Мне ничего не страшно!": Кушанашвили заявил, что видел Бабкину и Распутину без макияжа

Журналист Отар Кушанашвили в рамках YouTube-проекта "Вопрос ребром" высказался по поводу внешности известных певиц Надежды Бабкиной и Маши Распутиной.
Он отметил, что видел артисток без грима, поэтому ему теперь "ничего не страшно".
"Я только про живых кричу плохо. Представьте Надежду Бабкину до 77-й пластической операции, а я видел ее с нормальным лицом! Трудно представить, но видел и Машу Распутину без грима. Мне ничего не страшно!" — поделился шоумен.
При этом телеведущий заявил, что не позволяет себе высказываться плохо об ушедших артистах. В пример он привел молодого актера Никиту Кологривого, который раскритиковал советских киноактеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.
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