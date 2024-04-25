Похоронившая дочь телеведущая Эльвира Фазлиева поделилась трагичной историей потери еще одного ребенка

Похоронившая дочь телеведущая Фазлиева вновь потеряла ребенка

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая из Татарстана Эльвира Фазлиева в своем блоге призналась, что попала в больницу в начале апреля из-за осложнений на фоне несложившейся беременности. При этом четыре года назад женщина похоронила четырехлетнюю дочь, погибшую из-за падения дерева.

Фото: youtube.com by канал TMTV - Татарский музыкальный телеканал is licensed under public domain

Эльвира Фазлиева не скрывала от поклонников, что мечтает вновь стать матерью, однако очередная беременность обернулась трагедией.

"В конце января я узнала, что беременна. Я была на седьмом небе от счастья! Но, к сожалению, оно продлилось недолго. Через месяц после радостной новости я вновь испытала боль потери. Врачи сообщили, что сердце малыша больше не бьется", — написала она.

После похорон своей дочери Аиды телеведущая рассталась с мужем, так как им не удалось выстроить адекватные отношения.

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