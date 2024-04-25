Бросивший новорождённого сына в сугроб блогер Косенко вновь подверг ребёнка опасности

Блогер Сергей Косенко напугал публику, подвергнув опасности ребёнка

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Сергей Косенко снова взбудоражил подписчиков, подержав маленького сына над "пропастью".

Фото: https://www.instagram.com/sergey_kosenko by Инстаграм Сергея Косенко is licensed under public domain

Блогер Косенко привлёк внимание к своей персоне тем, что подержал сына на глубокой водой с борта яхты. Он на вытянутых руках подержал младенца и навлёк на себя новую волну хейта со стороны подписчиков.

"Пап, может не надо?" — подписал Сергей снимок с наследником.

Подписчики не одобрили такой способ ловить хайп.

"Чел, серьёзно? Опять? Водолазку приготовил?": "Я телефон боюсь так держать, а это ребёнок!"; "Такое чувство, что родили ребёнка, чтобы хайп ловит", — писали интернет-пользователи.

Ранее разразился скандал после того, как Костенко кинул маленького сына в сугроб.