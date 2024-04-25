Бросивший новорождённого сына в сугроб блогер Косенко вновь подверг ребёнка опасности

Блогер Сергей Косенко снова взбудоражил подписчиков, подержав маленького сына над "пропастью".
Блогер Косенко привлёк внимание к своей персоне тем, что подержал сына на глубокой водой с борта яхты. Он на вытянутых руках подержал младенца и навлёк на себя новую волну хейта со стороны подписчиков.
"Пап, может не надо?" — подписал Сергей снимок с наследником.
Подписчики не одобрили такой способ ловить хайп.
"Чел, серьёзно? Опять? Водолазку приготовил?":
"Я телефон боюсь так держать, а это ребёнок!";
"Такое чувство, что родили ребёнка, чтобы хайп ловит", — писали интернет-пользователи.
Ранее разразился скандал после того, как Костенко кинул маленького сына в сугроб.
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