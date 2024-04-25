Певец Александр Буйнов встретился с легендой хоккея Владиславом Третьяком

Певец Александр Буйнов выразил свои восторженные эмоции от общения с легендарным хоккеистом Владиславом Третьяком.
Александр Буйнов опубликовал в своём Инстаграм* фото в компании звезды отечественного хоккея Владиславом Третьяком.
Певец встретился с хоккеистом, которому 25 апреля исполнилось 72 года.
"Знаменитый вратарь Сборной Советского Союза, обладатель всех мыслимых и немыслимых премий и призов, многократный призёр чемпионатов мира и страны", — написал под снимком артист.
Ранее актриса Мария Кожевникова организовала встречу своих сыновей с хоккеистом Вячеславом Фетисовым.
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