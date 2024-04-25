Певец Александр Буйнов встретился с легендой хоккея Владиславом Третьяком

Александр Буйнов поделился радостью от встречи с Владиславом Третьяком

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов выразил свои восторженные эмоции от общения с легендарным хоккеистом Владиславом Третьяком.

Фото: https://www.instagram.com/buinovofficial by Инстаграм Александра Буйнова is licensed under public domain

Александр Буйнов опубликовал в своём Инстаграм* фото в компании звезды отечественного хоккея Владиславом Третьяком.

Певец встретился с хоккеистом, которому 25 апреля исполнилось 72 года.

"Знаменитый вратарь Сборной Советского Союза, обладатель всех мыслимых и немыслимых премий и призов, многократный призёр чемпионатов мира и страны", — написал под снимком артист.

Ранее актриса Мария Кожевникова организовала встречу своих сыновей с хоккеистом Вячеславом Фетисовым.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской