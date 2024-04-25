Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России опровергли мощные магнитные бури 25 и 26 апреля
Татьяна Брухунова сообщила о тяжелом заболевании на фоне низкой температуры
Ветеринары рассказали, сколько раз в день нужно кормить собаку
Михайлов напомнил, что Пугачеву сделали популярной ее российские поклонники
Дочь Алена Делона опубликовала свежее фото 88-летнего французского актера
Какая информация о тебе раскрывается через выбранную позу для сна
Надежда Бабкина поздравила внучку Марфу с днём рождения
Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Готовим соус к мясу на основе говяжьего бульона
Шаляпин рассказал, почему завидует Филиппу Киркорову

Прохор Шаляпин назвал Филиппа Киркорова талантливым артистом

Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в беседе с NEWS.RU во время празднования дня рождения юмористки Жени Искандаровой заявил, что народный артист РФ Филипп Киркоров очень талантлив и обладает уникальным мышлением.

Прохор Шаляпин назвал Филиппа Киркорова талантливым артистом
Фото: youtube.com by канал RTVI Развлечения is licensed under public domain

Он пояснил, что мозг музыканта устроен таким образом, что он видит мир в "100D", когда как другие люди видят в "3D".

"Безусловно, он очень талантливый артист. <…> Я не хочу его хвалить, не хочу ничего плохого говорить. Я не завидую ему, завидую каким-то качествам", — заявил певец.

При этом Шаляпин отметил, что его природа наградила внешними данными, и ему хочется просто отдыхать и ездить в круизы, так как "жизнь конечна".

Ранее Татьяна Брухунова рассказала о своем диагнозе на фоне низкой температуры тела.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Европа опять скупает "вредный" товар в России

Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.

Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
"Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Три метода, которые моментально снимут отечность
Терапевт Уильямс сообщила, что обезвоживание может быть причиной усталости
Ученые рассказали, как кошки понимают, где находится хозяин
Не все растения подходят для высадки
В службе занятости Москвы назвали востребованные специальности
Сын Оксаны Самойловой заявил о желании жениться
Боул с цветной капустой, курицей и ананасовой сальсой: рецепт
Как изучают маршруты миграции тундрового гуся-гуменника
"Согласие" и туроператоры определили, куда поедут российские туристы в мае
Средней зарплаты в Подмосковье никак не хватит на ипотеку, оценила экономист
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников