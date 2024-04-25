Шаляпин рассказал, почему завидует Филиппу Киркорову

Прохор Шаляпин назвал Филиппа Киркорова талантливым артистом

Певец Прохор Шаляпин в беседе с NEWS.RU во время празднования дня рождения юмористки Жени Искандаровой заявил, что народный артист РФ Филипп Киркоров очень талантлив и обладает уникальным мышлением.

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Он пояснил, что мозг музыканта устроен таким образом, что он видит мир в "100D", когда как другие люди видят в "3D".

"Безусловно, он очень талантливый артист. <…> Я не хочу его хвалить, не хочу ничего плохого говорить. Я не завидую ему, завидую каким-то качествам", — заявил певец.

При этом Шаляпин отметил, что его природа наградила внешними данными, и ему хочется просто отдыхать и ездить в круизы, так как "жизнь конечна".

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