Шаляпин рассказал, почему завидует Филиппу Киркорову

Певец Прохор Шаляпин в беседе с NEWS.RU во время празднования дня рождения юмористки Жени Искандаровой заявил, что народный артист РФ Филипп Киркоров очень талантлив и обладает уникальным мышлением.

Фото: youtube.com by канал RTVI Развлечения is licensed under public domain