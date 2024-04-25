Чем болеет жена Петросяна? Брухунова показала градусник с очень низкой температурой

Татьяна Брухунова сообщила о тяжелом заболевании на фоне низкой температуры

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном блоге сообщила о своем тяжелом заболевании. По ее словам, ее вынудили это сделать подписчики, дающие непрошеные советы.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм is licensed under public domain

Татьяна Брухунова подчеркнула, что поклонники буквально "порвали директ" своими диагнозами и рецептами, но женщина и так проходит серьезное лечение у врачей.

"Почему у меня такая низкая температура? У меня в этом году очень сильная аллергия, но дело не только в этом. У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание. Те, кто сталкивался когда-то хотя бы с синуситом, то хорошо знают, что это такое", — раскрыла она.

Брухунова пояснила, что сейчас принимает разные антибиотики и проходит необходимые процедуры.

Татьяна Брухунова стала пятой женой юмориста Евгения Петросяна. Вместе они воспитывают двоих детей — четырехлетнего сына Вагана и шестимесячную дочь Матильду.

Ранее Стас Михайлов напомнил, благодаря кому Алла Пугачева стала популярной.