Чем болеет жена Петросяна? Брухунова показала градусник с очень низкой температурой

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном блоге сообщила о своем тяжелом заболевании. По ее словам, ее вынудили это сделать подписчики, дающие непрошеные советы.
Татьяна Брухунова подчеркнула, что поклонники буквально "порвали директ" своими диагнозами и рецептами, но женщина и так проходит серьезное лечение у врачей.
"Почему у меня такая низкая температура? У меня в этом году очень сильная аллергия, но дело не только в этом. У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание. Те, кто сталкивался когда-то хотя бы с синуситом, то хорошо знают, что это такое", — раскрыла она.
Брухунова пояснила, что сейчас принимает разные антибиотики и проходит необходимые процедуры.
Татьяна Брухунова стала пятой женой юмориста Евгения Петросяна. Вместе они воспитывают двоих детей — четырехлетнего сына Вагана и шестимесячную дочь Матильду.
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