Телеведущий Оскар Кучера пожаловался на атаку ботов: "Мошенники опередили буквально на 10 минут!"

Телеведущий Оскар Кучера заявил, что с его взломанного Telegram-канала теперь вещают мошенники.
Оскар Кучера пожаловался на атаку ботов.
"Вчера была жёсткая атака ботов, пришлось закрыть канал, пытались сохранить актуальную ссылку, но мошенники опередили буквально на 10 минут", — передала сообщение Кучеры Лера Кудрявцева.
Телеведущий отметил, что от его имени со старого канала могут писать "всякую чушь".
Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую схему мошенничества.
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