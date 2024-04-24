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Телеведущий Оскар Кучера пожаловался на атаку ботов: "Мошенники опередили буквально на 10 минут!"

Оскар Кучера рассказал, что мошенники взломали его Telegram-канал

0:35
Шоу-бизнес

Телеведущий Оскар Кучера заявил, что с его взломанного Telegram-канала теперь вещают мошенники.

Оскар Кучера рассказал, что мошенники взломали его Telegram-канал
Фото: https://vk.com/id173349089 by ВК-аккаунт Оскара Кучеры is licensed under public domain

Оскар Кучера пожаловался на атаку ботов.

"Вчера была жёсткая атака ботов, пришлось закрыть канал, пытались сохранить актуальную ссылку, но мошенники опередили буквально на 10 минут", — передала сообщение Кучеры Лера Кудрявцева.

Телеведущий отметил, что от его имени со старого канала могут писать "всякую чушь".

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую схему мошенничества.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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