Телеведущий Оскар Кучера пожаловался на атаку ботов: "Мошенники опередили буквально на 10 минут!"

Оскар Кучера рассказал, что мошенники взломали его Telegram-канал

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Оскар Кучера заявил, что с его взломанного Telegram-канала теперь вещают мошенники.

Фото: https://vk.com/id173349089 by ВК-аккаунт Оскара Кучеры is licensed under public domain

Оскар Кучера пожаловался на атаку ботов.

"Вчера была жёсткая атака ботов, пришлось закрыть канал, пытались сохранить актуальную ссылку, но мошенники опередили буквально на 10 минут", — передала сообщение Кучеры Лера Кудрявцева.

Телеведущий отметил, что от его имени со старого канала могут писать "всякую чушь".

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую схему мошенничества.